Террорист рассказал, где они выбросили оружие после стрельбы в «Крокусе»

Один из задержанных предполагаемых террористов из «Крокус Сити Холла» рассказал, что от оружия они избавились в Московской области. Кадры допроса публикует Telegram-канал Mash.

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Мужчина пояснил, что ружья они выбросили у дороги, когда бежали из столичного региона. На видео задержанный весь в крови и с перебинтованной головой, силовики во время погони прострелили ему ухо.

Ранее были опубликованы данные другого задержанного — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, его ранили в глаз, из-за чего у него не закрывается веко. Задержанного доставили на операцию в стационар в Брянской области. Предполагается, что мужчина вместе с подельниками хотел скрыться на территории Украины, автомобиль был остановлен неподалеку от государственной границы.

Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что украинская сторона могла подготовить террористам, открывшим стрельбу в подмосковном концертном зале, возможность для перехода госграницы. Он напомнил, что подозреваемых задержали в Брянской области, когда они через лес пробирались к границам Украины.

Глава государства добавил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По его словам, сейчас перед правоохранительными органами стоит задача не допустить новых атак. Президент подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.