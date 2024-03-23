Преподаватель ГИТР Иван Поморин спас в "Крокус Сити" группу из 20 операторов
Преподаватель Института кино и ТВ Иван Поморин спас в "Крокус Сити Холл" группу из почти двадцати операторов - Иван и его коллеги должны были снимать концерт группы "Пикник".
RT публикует небольшое видео с саундчека, настройки аппаратуры и оборудования, перед концертом "Пикника". Далее в ролике - кадры, снятые уже после того, как съемочная группа Ивана смогла покинуть "Крокус Сити".
Отмечено, что все операторы, которыми руководил Поморин, "держали связь по аудиогарнитуре, это их и спасло". Когда один из коллег Ивана, Евгений Маринов, сказал всем, что слышны выстрелы, руководитель бригады скомандовал бросить технику и выходить из зала.
"Все безопасно эвакуировались. Среди операторов были шесть моих бывших студентов, я бы не простил себе, если бы с ними что-то случилось", - говорит Иван в комментарии ресурсу.
Также Иван рассказал, что помогал с коллегами эвакуации людей.
"Была давка, конечно. Стрелявшие хорошо понимали геометрию зала", - отметил он.
Поморин добавил, что первым делом террористы начали поджигать занавес у сцены: "Как рассказали коллеги, которые были совсем рядом с нападавшими, они что-то бросили - и все загорелось. Сейчас я пытаюсь осознать, что произошло", - говорит оператор.
Вся техника его группы осталась под завалами.
Поморину 42 года, он снимал проекты "Блиндаж", "Сделано в СССР, "Скорая помощь", "Книга жизни".