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Появилось видео допроса одного из террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»

В сети появилось видео допроса одного из задержанных террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Появилось видео допроса одного из террористов из «Крокуса»
© RT на русском
«Раджаб Ализаде... 30 лет... Я по-русски не знаю», — сказал он.

По словам террориста, его сообщники выкинули оружие из машины до того, как были схвачены силовиками.

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом.

Происшествия
Красногорск
теракт
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