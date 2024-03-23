СК показал видео с места разбора завалов после теракта в «Крокусе»

Следственный комитет России опубликовал кадры в места разбора завалов после теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холле», где погибли 115 человек.

На кадрах оперативного видео СК показано, что в зале обрушился потолок, а само помещение полностью выгорело. Спасатели и следователи исследуют завалы, на месте трагедии найдены личные вещи зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что концертный зал в «Крокусе» полностью выгорел. Губернатор считает, что разбирать завалы будут несколько суток, спасатели работают на месте трагедии в «Крокусе» круглосуточно, привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники.

Напомним, число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек.