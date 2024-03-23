Зритель "Крокус Сити Холла" рассказал, как сумел отобрать автомат у террориста

Зритель, который отобрал автомат у одного из террористов в "Крокус Сити Холле", рассказал телеканалу "Россия 24" подробности произошедшего.

По словам мужчины, он находился в момент нападения в бельэтаже. Сначала он заметил трех террористов. Четвертого он увидел, когда тот вышел из-за перегородки. Перед этим преступник хладнокровно расстрелял несколько человек.

Террорист начал перезаряжать автомат.

"Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать", - рассказал мужчина.

Он оттолкнул жену, оббежал террориста, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Затем он перехватил его левой рукой за шею и продолжил наносить удары.

В этот момент к нему подбежал еще один мужчина и тоже нанес преступнику пару ударов мощных.

"И мы его вырубили", - сообщил зритель.

После этого ему и другим зрителям удалось выбежать из зала.

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По последним данным, жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 115 человек. Подозреваемых задержали в Брянской области, когда они пытались перейти границу и скрыться на территории Украины.

Зрительный зал "Крокус Сити Холла" полностью уничтожен, идет разбор завалов.