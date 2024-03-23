Мужчина с 9-месячным младенцем на руках вывел из «Крокуса» 50 детей

Мужчина с младенцем на руках вывел из горящего «Крокуса» 50 детей. В момент, когда террористы открыли огонь, взрослые и дети находились на верхнем этаже, где проходил конкурс бальных танцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Олег рассказал, что когда в зал проник дым, среди зрителей и участников началась паника. Тогда он повел за собой семью и 50 других детей на выход. На руках мужчина держал собственного 9-месячного сына. Выход удалось найти не сразу, за дверью все было в дыму.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

Олег решил спускаться вниз. Однако выход там был огорожен железным забором. Олег передал своего 9-месячного малыша незнакомым людям, а потом, вместе с прохожими, смог разрушить ограждение. Его семья и спасенные дети были последними, кому удалось уехать на метро.

Сейчас от помещения танцевального зала ничего не осталось.