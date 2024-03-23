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Губернатор Подмосковья: Сохраняется угроза обрушения конструкций в «Крокусе»

В «Крокус сити холле» может обвалиться «то, что осталось от потолка». Концертный зал значительно поврежден, на разбор завалов может уйти несколько дней. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев: Сохраняется угроза обрушения конструкций в «Крокусе»
© РИА Новости

Губернатор рассказал, что больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные работы по разбору завалов идут именно здесь.

«Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — сообщил Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, работы продлятся минимум несколько суток.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники.

Под завалами найдены еще 20 тел.

В СКР сообщили, что количество погибших в теракте выросло до 115.

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