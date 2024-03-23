Воробьев: Сохраняется угроза обрушения конструкций в «Крокусе»

В «Крокус сити холле» может обвалиться «то, что осталось от потолка». Концертный зал значительно поврежден, на разбор завалов может уйти несколько дней. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Основные работы по разбору завалов идут именно здесь.

«Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — сообщил Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, работы продлятся минимум несколько суток.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники.

Под завалами найдены еще 20 тел.

В СКР сообщили, что количество погибших в теракте выросло до 115.