$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Воробьев заявил о 20 найденных телах под завалами в «Крокус Сити Холл»

Под завалами в концертном зале «Крокус Сити Холл» найдены еще 20 тел. Об этом в Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев заявил о 20 найденных телах под завалами в «Крокус Сити Холл»
© РИА Новости

На месте работают спасатели.

«Работы продолжатся еще минимум несколько суток», — сообщил глава региона.

Как уточняет Telegram-канал Mash, большую часть погибших нашли на лестничных пролетах. Кроме того, тела были найдены в технических помещениях и туалете здания.

Ранее Следственный комитет России сообщил о 115 погибших в результате теракта в «Крокусе», который произошел вечером 22 марта.

Происшествия
Андрей Воробьев
Следственный комитет
Горячая новость
Московская Область
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости