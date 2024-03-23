СК заявил о росте числа погибших в "Крокус сити холле"

Количество погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье выросло до 115, при разборе завалов найдены еще тела погибших. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"На месте теракта в концертном зале "Крокус сити холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - сказали в пресс-службе.

Воробьев: Число жертв теракта в «Крокусе» может значительно увеличиться

В СК добавили, что поисковые работы продолжаются.