СК заявил о росте числа погибших в "Крокус сити холле" до 115 человек
Количество погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье выросло до 115, при разборе завалов найдены еще тела погибших. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
"На месте теракта в концертном зале "Крокус сити холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - сказали в пресс-службе.
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В СК добавили, что поисковые работы продолжаются.