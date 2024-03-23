МИД РФ организует донорский сбор крови для пострадавших в теракте

Министерство иностранных дел России организует в ближайшее время донорский сбор крови для пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

"По инициативе сотрудников МИД России в ближайшее время будет организована внеочередная донорская акция по сбору крови для помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холл", - отметила Захарова.

Теракт был совершен вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 93 человека, число жертв может увеличиться. По информации Минздрава РФ, госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании 11 причастных к теракту, в том числе 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.