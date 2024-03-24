Президент Израиля осудил теракт в "Крокусе"

Президент Израиля Ицхак Герцог решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Его слова приводит РИА Новости.

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"Я решительно осуждаю вчерашний варварский теракт под Москвой, унесший жизни многих невинных жертв. Сейчас я разговаривал с послом России и передал свои соболезнования от имени народа Израиля семьям погибших", — сказал он.

22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Вечером 23 марта спасательная операция на месте теракта была завершена, поисковая пока продолжается. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, за сутки из-под завалов достали 133 тела, на данный момент идентифицированы личности 50 жертв трагедии, далее последует опознание родственниками.