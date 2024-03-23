Министерство здравоохранения Московской области на сайте обновило список погибших в результате теракта в Crocus City Hall, в нем 41 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу.

По последним данным СК, в результате атаки погибли 93 человека. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

СК сообщил о задержании четырех подозреваемых в теракте в "Крокусе"