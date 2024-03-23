Источник СМИ: Спецслужбы получали информацию из США о готовящемся теракте

Источник в российской спецслужбе подтвердил, что Вашингтон информировал Россию о готовящемся теракте. При этом информация была общей, без конкретных данных, сообщает «Интерфакс».

Источник подтвердил, что данная предупредительная информация действительно поступала до теракта в Подмосковье. Однако, по его словам, она носила общий характер, «без какой-либо конкретизации».

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что США получили данные о готовящемся теракте и передали Москве соответствующую информацию. Это произошло в марте.