На шахту "Пионер" привезли четвертую буровую установку из Нерюнгри

На рудник "Пионер" в Амурской области, где ведется поисково-спасательная операция, из соседней Якутии прибыла четвертая самоходная буровая установка СБУ-15, сообщает пресс-служба МЧС Амурской области.

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В ближайшее время устройство будет запущено в работу. Оно позволит ускорить спасательный процесс.

На месте происшествия продолжается бурение трех разведочных скважин: первая пробурена на 160 метров из 262 необходимых, вторая - на 62 метра из 205-ти. Третья буровая установка приступила к работе минувшей ночью.

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