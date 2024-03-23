Хинштейн заявил о задержании двоих предполагаемых подозреваемых в теракте

Правоохранители задержали двоих предполагаемых подозреваемых в теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье, остальных ищут, в салоне машины найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, "Рено", на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачинского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться", - написал он в телеграм-канале.

Хинштейн добавил, что в ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась.

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"Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", - добавил он.

В ходе осмотра автомобиля "Рено" найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.