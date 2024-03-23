Сдавшая билет на «Пикник» сибирячка рассказала о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Среди зрителей злополучного концерта в Красногорске, на который ворвались вооруженные автоматами мужчины, чудом не оказалась бывшая жительница Новосибирска, известная журналистка Юлия Латыпова. Женщина поделилась с нами впечатлениями о произошедшей трагедии.

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«Крокус» находится рядом с Домом правительства Московской области, где я проработала много лет, – рассказала женщина в разговоре с VN.ru. – Туда часто в кино ходили, на концерты. В этот раз я тоже должна была идти на «Пикник», положила билеты в корзину и пошла искать себе пару. Все оказались заняты, и к утру бронь пропала автоматически».

Масштабы произошедшей трагедии огромны, список жертв, по всей видимости, будет расти, продолжает Юлия. Пожар в торговом центре, который вспыхнул после взрыва, тушили несколько часов.

На одном из этажей располагался музей, посвященный певцу Муслиму Магомаеву. Уникальные экспонаты вряд ли подлежат восстановлению.

«Место знаковое. Выходишь из метро – слева «Крокус», справа – Москва река. На полдороге пешеходный мост через реку, а за ней храм, – рассказывает наша собеседница. – Вот к этому храму потом по мосту и бежали люди и там же прошла первая служба за упокой погибших».

На месте ЧП в торговом центре Красногорска работают следователи и криминалисты. К обеду субботы появилась информация, что в теракте замешаны граждане Таджикистана. В Брянской области задержан белый «Рено», двигавшийся в сторону государственной границы.

Добавим, что из-за произошедшей трагедии по всей стране отменены спортивные и развлекательные мероприятия. Утром 23 марта в Новосибирске появились билборды с траурными надписями, люди идут в храмы, чтобы помолиться за погибших посетителей торгового центра.