МЧС опубликовало обновленный список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

МЧС России в субботу, 23 марта, опубликовало обновленный список госпитализированных после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В списке представлены данные Министерства здравоохранения РФ от 9:00.

— На официальном интернет-портале МЧС России опубликован список госпитализированных в лечебные учреждения в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09:00, — говорится в сообщении МЧС России.

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