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Данные Минздрава: трое детей скончались после теракта в «Крокус Сити Холле»

Трое детей скончались после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Московской области.

Минздрав: трое детей погибли при теракте в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости

Как пишет РИА Новости, такие данные содержатся в базе Минздрава в разделе «биологическая смерть». Там фигурируют трое детей и двое мужин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли.

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В 10:00 мск будет опубликован список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в него попадут те, кого смогли опознать.

Происшествия
Михаил Мурашко
Минздрав РФ
Московская Область
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