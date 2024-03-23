Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 82

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске увеличилось. Об этом написал Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Ранее в Следственном комитете России (СК РФ) заявили, что, согласно предварительной информации, в результате теракта в «Крокусе» погибли более 60 человек.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

«К сожалению, количество жертв может увеличиться», — допустили в ведомстве.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.