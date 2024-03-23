Разбор зрительного зала в "Крокусе" будет идти весь день

Разбор завалов в концертном зале "Крокус Сити Холла" будет осуществляться в течение всего дня, доложил глава Московской области Андрей Воробьев.

"Утром они приступили к разбору самой сложной части – зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. Будем информировать", – говорится в его телеграм-канале.

Что касается пострадавших, оперативный штаб продолжит уточнять списки тех, кого госпитализировали, добавил губернатор.

Воробьев также сообщил, что в 10:00 в субботу, 23 марта, в БЦ "Кубик" откроется Центр помощи. Здесь близкие смогут узнать о пострадавших и погибших в результате теракта. В это время планируется опубликовать список жертв, личности которых удалось установить.

Глава региона напоминает, что запущена горячая линия: 122-0. Для звонков из Москвы лучше обращаться по номеру: 8 (800) 550-50-30.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы "Пикник". Позже в здании разгорелся пожар, площадь которого впоследствии составила 12 900 квадратных метров. Через некоторое время его удалось локализовать.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек.

К ликвидации возгорания в "Крокус Сити Холле" привлекли 477 человек и 183 единицы техники. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.