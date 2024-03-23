СМИ: В Брянской области остановили автомобиль, который проходил по ориентировке

В Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке полиции. Об этом в субботу, 23 марта, сообщил канал «112» со ссылкой на источник.

По сообщению источника, четыре пассажира, которые находились в автомобиле, бросились бежать. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих.

В настоящее время с ними работает полиция. Утверждать, что они каким-либо образом причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», преждевременно, передает Telegram-канал «112».

Официального подтверждения информации на момент публикации материала не было.

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 82

Трагедия, о которой идет речь, произошла в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Красногорске. Вечером 22 марта туда ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу.

Предварительно было установлено, что в результате теракта погибло более 60 человек, число жертв может увеличиться.