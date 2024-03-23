Губернатор подтвердил атаку украинских беспилотников на Куйбышевский НПЗ
Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Дмитрия Азарова.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
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В настоящее время на месте работают экстренные службы и силовые ведомства. Также создан оперативный штаб.
Ранее на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар.
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