Губернатор подтвердил атаку украинских беспилотников на Куйбышевский НПЗ

Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Дмитрия Азарова.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

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В настоящее время на месте работают экстренные службы и силовые ведомства. Также создан оперативный штаб.

Ранее на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар.