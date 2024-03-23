$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Губернатор подтвердил атаку украинских беспилотников на Куйбышевский НПЗ

Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Дмитрия Азарова.

Губернатор подтвердил атаку украинских беспилотников на Куйбышевский НПЗ
© depositphotos.com

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Минобороны РФ: Украина атаковала четыре российских региона беспилотниками

В настоящее время на месте работают экстренные службы и силовые ведомства. Также создан оперативный штаб.

Ранее на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области произошел пожар.

Происшествия
Дмитрий Азаров
Минобороны России
Украина
69
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости