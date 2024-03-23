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В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, об этом в Вячеслав Гладков.

В Белгороде объявили ракетную опасность
© РИА Новости
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал губернатор.

Гладков порекомендовал населению укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в ванной, коридоре или кладовой, а находящихся на улице призвал спуститься в подвал, укрытие или иное безопасное место.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его данным, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

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