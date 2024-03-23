Появились первые кадры с обвалившимися конструкциями «Крокус Сити Холла»

Губернатор Московской области Андей Воробьев показал первые видео и фотографии из сгоревшего после теракта «Крокус Сити Холла». Кадры размещены в Telegram-канале политика.

На видео запечатлены обвалившиеся конструкции и выгоревшие элементы здания. Можно заметить сильно обгоревший вход в партер и амфитеатр. При этом попасть в зрительный зал практически невозможно, потому что проход почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции.

СМИ: на крыше «Крокуса» снова появилось пламя

Также появились снимки, где ивдно разрушения вокруг здания, множество осколков от разбитых стекол, уничтоженные огнем элементы интерьера концертного салона.

Ранее глава региона сообщил о ликвидации пожара в здании «Крокус Сити Холла». По его словам, продолжается пролив конструкций.