СМИ: на крыше «Крокуса» снова появилось пламя

На крыше подмосковного концертного зала «Крокус сити холл» опять появились пламя и открытое горение, сообщает ТАСС.

Там в результате теракта произошел пожар на площади почти 13 тыс. кв. м. После локализации пожара открытого огня не было, происходило горение внутри здания, однако в настоящее время пламя видно на крыше.

Пожарные работают по периметру здания, проливая его водой. Всего от пожара выгорела треть комплекса.

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Кромке того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокус Сити Холле» рухнула крыша. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время держалась высокая температура. Именно в этом помещении находился эпицентр пожара.

Разбор завалов продолжается, отметил глава региона.

Тем временем, волонтеры раздают сотрудникам оперативных служб около концертного зала горячий чай и бутерброды, а также воду и шоколад.