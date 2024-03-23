Над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что над зрительным залом в «Крокус Сити Холле» рухнула крыша. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Воробьева, спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время сохранялась высокая температура. Предполагается, что именно в этом помещении находился эпицентр пожара.

«Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», — отметил глава региона.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.