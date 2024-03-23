СМИ: на крыше «Крокуса» снова появилось пламя

На крыше здания «Крокус Сити Холла» вновь возникли пламя и открытое горение. Ранее пожар был локализован.

«После локализации пожара открытого огня уже не было, происходило горение внутри здания, сейчас пламя отчетливо видно на крыше», — передает корреспондент ТАСС.

По его словам, пожарные продолжают работу вокруг «Крокус Сити Холла», используя воду для тушения. Треть комплекса пострадала из-за огня.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные начали стрельбу по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. В МЧС РФ сообщали, что пожар, начавшийся после теракта, локализовали.