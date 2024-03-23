Губернатор Воробьев раскрыл, как происходит тушение пожара в «Крокус сити холл»

В здании «Крокус сити холл» после теракта основной огонь ликвидирован, остались отдельные очаги возгорания, продолжается разбор завалов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован», — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

По словам губернатора, спасатели смогли пробраться в зрительный зал, который и был, скорее всего, эпицентром пожара. Продолжается разбор завалов в зрительном зале рухнула крыша.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар.