МЧС опубликовало список из 99 пострадавших при теракте

МЧС России опубликовало на своем официальном сайте список с именами пострадавших в Московской области по состоянию на 04:00.В перечне 99 фамилий.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о госпитализации 115 человек. Большинство из них, отметил министр, в тяжелом состоянии. Все необходимые операции проведены, помощь оказывают лучшие врачи.

Ранее в Следственном комитете привели обновленные цифры по погибшим в «Крокусе». По данным ведомства, количество жертв более 60 и, скорее всего, увеличится еще. Оперативники работают на месте трагедии, осматривают тела погибших и оружие, используемое террористами.