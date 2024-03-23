СК опроверг, что на телах погибших были взрывные устройства

На телах погибших в результате теракта в «Крокус сити холл» не было взрывных устройств. Об этом завила представитель следственного комитете России Светлана Петренко.

«Неправда. Не могу такого подтвердить», — ответила она во время интервью на вопрос, правда ли, что на некоторых жертвах были обнаружены взрывные устройства.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Сообщается о более чем 60 погибших и более 100 пострадавших. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.