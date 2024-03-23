Мужчина с младенцем на руках помог вывести из горящяго «Крокуса» 50 детей

Мужчина с девятимесячным младенцем на руках помог вывести из горящего «Крокус Сити Хола» 50 детей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Олег с семьей в момент начала теракта находился на самом верху здания, на 15-м этаже, там проходил конкурс по бальным танцам. Сейчас от помещения танцевального зала ничего не осталось.

По словам мужчины, в зале была слышна стрельба, потом повалил дым, началась паника. Олег взял семью, собрал 50 других детей и вывел их вниз. Возле выхода ему пришлось отдать малыша на руки совершенно незнакомым людям, чтобы снести ограждение и выбраться.

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось

Отмечается, что его родные и те, кому удалось спастись, были одними из последних, кто смог уехать на метро.

Ранее сообщалось о том, как незнакомые мужчины помогли очевидице теракта в «Крокус Сити Холле» спустить коляску ее сына-инвалида по лестнице.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.