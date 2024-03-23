«Молодые люди, славяне»: раскрыты первые данные о террористах в «Крокусе»

Появилась первая информация о террористах, атаковавших Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске. По информации «Коммерсанта», террористы — молодые люди, славяне, выше среднего роста. Не исключена их принадлежность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

Стало известно об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе»

Во время нападения преступники могли использовать накладные бороды и усы. Преступники были одеты в военную одежду, включая высокие сапоги-берцы. При этом, утверждает издание, их подготовка говорит о боевом или страйкбольном опыте.

Позднее появилось первое фото террористов. На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле.