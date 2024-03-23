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Стало известно об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе»

Согласно предварительным данным, число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске увеличилось. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Стало известно об увеличении числа погибших при теракте в «Крокусе»
© РИА Новости

Предполагается, что число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 62 человек. До этого ФСБ сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

Число пострадавших после теракта в "Крокусе" возросло

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