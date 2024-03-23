Очевидец теракта в «Крокусе» рассказал, что видел двух человек в камуфляже

Очевидец теракта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье Андрей рассказал RT, что видел двух человек в камуфляже

По его словам, они и начали пальбу.

«[Террористы] автоматами стреляли в людей в упор... потом стенка загорелась», — указал очевидец.

Он отметил, что в ходе теракта была ранена его жена.

«Жену ранило... В ногу. Операцию сделали, пулю вытащили», — рассказал он.

Когда начался пожар, Андрей вместе с раненой супругой побежал к выходу. На улице их подобрали на машине незнакомые люди и подвезли к скорой.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Также поступала информация, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта.