Появилось первое фото напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

Появилось первое фото террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На снимке, сделанном, предположительно, камерой системы видеонаблюдения, видно двух мужчин, сидящих в автомобиле.

В ГУР Украины отвергли причастность к теракту в «Крокусе»

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.