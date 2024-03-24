Мужчина спас жену и дочь в «Крокус Сити Холле» и пропал

Мужчина спас жену и дочь в «Крокус Сити Холле, был ранен в спину и пропал — сейчас семья его разыскивает. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным информационного ресурса, речь о сотруднике управления дорожного хозяйства из Люберец Олеге Шизовцеве. Он пришел на концерт «Пикника» с женой Галиной и 19-летней дочкой. Мужчина пошел сдавать вещи в гардероб, а его спутницы стояли у лавки с сувенирами. В этот момент террористы начали стрелять.

Олег успел подбежать к жене с дочерью — они вместе они побежали в зрительный зал, пытаясь спастись. Мужчина бежал последним, чтобы закрыть семью от выстрелов. На полпути пуля попала в его спину. Он сказал родным бежать дальше и затерялся в толпе.

Жене и дочке Шиховцева удалось спастись, он сам он сейчас числится пропавшим без вести.