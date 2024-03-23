В Петербурге усилили меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

Меры безопасности усилили в Санкт-Петербурге в связи с терактом в Подмосковье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

"Приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей", - написал он после заседания оперативного штаба.

Губернатор уточнил, что в знак скорби по погибшим и солидарности с пострадавшими в выходные в Санкт-Петербурге отменены все увеселительные мероприятия.

Ранее массовые мероприятия были отменены в других регионах Северо-Западного федерального округа - Новгородской и Псковской областях, Карелии и Коми, Ненецком автономном округе. Сообщалось об усилении мер безопасности в Вологодской области.

Теракт был совершен в пятницу вечером в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия.