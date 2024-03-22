Патриарх Кирилл высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» поражает своим цинизмом и жестокостью. Об этом заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, передает пресс-служба Московского патриархата.

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Глава Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что потрясен терактом, который унес множество жизней мирных людей.

«Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — заявил патриарх, призвав не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.