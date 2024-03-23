Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область

Беспилотник уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее стало известно, что ДнепроГЭС остановила работу после того, как получила серьезные повреждения при ракетном ударе ВС РФ.