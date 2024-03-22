Что такое планы «Сирена» и «Заря», которые ввели в Москве

После теракта в «Крокус Сити Холле» ввели план «Сирена». Об этом сообщает telegram-канал Shot. Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщил о введении плана «Заря». URA.RU рассказывает, что означает каждый из этих планов и что будет предприниматься после введения особых мер.

Что такое план «Сирена»

Как сообщил Shot, после введения плана «Сирена», в городе собирают личный состав полиции для усилений. Этот план подразумевает за собой комплекс мер для задержания преступных группировок, для розыска вооруженных и опасных преступников, а также для пресечения беспорядков. При введении такого плана вооруженные силовики делят между собой зоны патрулирования и, имея на руках ориентировки, патрулируют территории, могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах же при такой мере выставляются патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили и могут проводить досмотры машин.

Что такое план «Заря»

По данным telegram-канала Baza, после теракта в «Крокусе» был введен план «Заря». По данным из открытых источников, согласно этому плану, все силовики-мужчины должны в течение часа вернуться на работу вооруженными и в бронежилетах.

Из-за чего планы ввели сейчас

Неизвестные открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Треть здания до сих пор охвачена пожаром, рушится кровля. «Крокус Сити Холл» оцеплен, на месте создан оперштаб, в который прибыл губернатор Андрей Воробьев. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.