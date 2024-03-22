Минобрнауки РФ рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий

Минобрнауки России в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу, 23 марта, студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Также ведомство поручило вузам дополнительно проинструктировать службы безопасности.

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Стрельба в здании "Крокус Сити Холла" произошла вечером 22 марта во время концерта группы "Пикник". В здание ворвались порядка троих людей в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Немногим позже в здании начались пожар и разрушение кровли. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из здания удалось эвакуировать порядка 100 человек.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала случившееся кровавым терактом. Дипломат призвала мировое сообщество осудить "это чудовищное преступление".

В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким пострадавших от нападения на "Крокус Сити Холл". Сергей Собянин отменил все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве. Градоначальник попросил с пониманием отнестись к этой мере. По факту стрельбы в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет Российской Федерации завел дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ. По последним данным ФСБ РФ, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.