Mash: один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» задержан

Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник сообщает, что, по предварительным данным, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» задержан. По сведениям канала, его задержали за оказание сопротивления полиции.

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не пять, а 20. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше ста пострадали.