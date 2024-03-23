Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»

Следственный комитет России показал на видео оружие террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

На кадрах, распространенных ведомством, виден автомат камуфляжной расцветки, магазины к нему, патроны, в том числе не отстрелянные, нагрудные разгрузки.

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На месте теракта следователи нашли карабин Сайга TR3, а также перевязанные изолентой магазины под патроны двух калибров: 5,45 для Сайги и 7,62 для автомата Калашникова.

В СК высказались о судьбе террористов из «Крокус Сити Холла»

Ранее Shot сообщал, что открывшие стрельбу в «Крокус Сити Холле» были вооружены различными модификациями охотничьих ружей. Среди вооружений названы карабины «Вепрь» и «Сайга» с 12-м и 410-м калибрами.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. Жертвами происшествия стали, по предварительным данным, 60 человек, 145 пострадали.