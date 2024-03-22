Началось обрушение крыши в «Крокус Сити Холла»
Крыша горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошло вооруженное нападение, начала рушиться. Об этом сообщает ТАСС.
На кадрах опубликованных агентством видно, что крыша концертного зала охвачена огнем, в некоторых местах происходят обрушения. Также осыпается стеклянный фасад здания. К тушению пожара в «Крокус Сити Холл» в том числе была привлечена авиация.
Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремели взрывы. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. На место были направлены СОБР, ОМОН, пожарные и свыше 70 бригад скорой помощи. Создан оперативный штаб и возбуждено уголовное дело по факту случившегося.
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