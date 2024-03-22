Симфонический оркестр Ленобласти эвакуировали из «Крокуса»

Симфонический оркестр Ленобласти эвакуировали из «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, где произошла стрельба.

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«Симфонический оркестр Ленинградской области эвакуирован из «Крокус Сити Холла» в полном составе. Пострадавших нет», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно предварительным данным от источника RT, которые ещё будут уточняться, в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» 20 человек убиты, 50 ранены.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».