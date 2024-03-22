В результате трагедии в «Крокус Сити Холле» погибло 40 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время продолжается эвакуации людей из здания. На место были направлены СОБР, ОМОН, пожарные и свыше 50 бригад скорой помощи. Кроме того в «Крокус Сити Холл» выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По предварительным данным, огонь вели трое людей в камуфляже. Они стреляли из автоматического оружия как в холле, так и в самом концертном зале. Также сообщается о применении гранаты и зажигательной шашки.