Стало известно о новом взрыве в «Крокус Сити Холле»

В подмосковном «Крокус Сити Холле», где неизвестные с автоматами открыли стрельбу по посетителям, произошел новый взрыв. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на находящегося на месте журналиста.

О втором взрыве также сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы Подмосковья.

Ранее стало известно, что при стрельбе в концертном зале могли пострадать около 100 человек, еще 40 спасти не удалось.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляже открыла прицельную стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Сообщалось минимум о пяти террористах, вооруженных автоматами. Очевидцы описали их как мужчин с бородами в бронежилетах. Помимо этого, в здании произошел взрыв и начался пожар.