ФСБ сообщило о принимаемых мерах из-за стрельбы в «Крокусе»

После стрельбы в «Крокус Сити Холле» специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Об этом сообщили в ФСБ.

«Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в „Крокусе“», — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что в здание охвачено пожаром после начавшейся стрельбы.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. По данным ТАСС, треть здания охвачена пожаром. На месте ЧП собран оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возле «Крокуса» дежурят десятки бригад скорой помощи.