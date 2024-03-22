В Красногорск к «Крокус Сити Холлу» направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи, сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» в Москве перед концертом группы «Пикник». Telegram-канал RT публикует видео, на котором слышны звуки стрельбы.

В Подмосковье создан оперштаб.