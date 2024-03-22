Число пострадавших при стрельбе в «Крокусе» выросло

Число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити холле» в Москве, которая произошла вечером в пятницу, 22 марта, увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

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«Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в «Крокус Сити холле», — говорится в публикации.

До этого очевидцы рассказали о произошедшей стрельбе в «Крокус Сити холле».

По их словам, люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.

В результате стрельбы перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Москве погибли не менее 12 человек.

До этого сообщалось о выстрелах и пострадавших.

По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли три человека в камуфляже. Кроме этого, поступила информация о том, что из здания идет дым.

Официального комментария к настоящему моменту нет.